I Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer e il poster di Captain America: Brave New World, con Anthony Mackie nei panni di Capitan America. Mackie, che ha interpretato Falcon nei precedenti film dell’MCU, ha ufficialmente assunto il ruolo di Capitan America nel finale di The Falcon and The Winter Soldier, titolo già disponibile su Disney+.

Il nuovo film, che debutterà il 12 febbraio nelle sale italiane, vede Sam Wilson – alias Capitan America – incontrare il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Dopo questo incontro, Sam si trova coinvolto in un incidente internazionale e deve svelare le motivazioni dietro un complotto globale prima che il mondo intero si ritrovi in grave pericolo.

Il cast di Captain America: Brave New World coinvolge nel cast anche Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly. Con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e il già citato Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, con Louis D’Esposito e Charles Newirth come produttori esecutivi.

