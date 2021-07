È uno dei film più visti nella storia del cinema italiano, ma Benvenuti al Sud non è privo di errori. Eccone alcuni

Nel 2010 arrivava al cinema Benvenuti al Sud, pellicola diretta da Luca Miniero e remake del film francese Benvenuti al Nord del 2008. Una commedia che è stata un successo e che ha visto debuttare sullo schermo l’inedita e straordinaria coppia Alessandro Siani Claudio Bisio.

Benvenuti al Sud, gli errori nel film che non avevate mai notato

Sebbene sia stato un successo si di botteghino che di critica, ‘Benvenuti al Sud’ non è esente da errori. Secondo i ben informati ce ne sarebbero 22; eccone alcuni.

Partiamo da quello più eclatante. Il film è ambientato a Castellabate che si trova in provincia di Salerno e non vicino Napoli come viene detto nella pellicola.

Quando Bisio parte per la prima volta, la moglie gli da un flacone di crema solare sottolineando che è protezione 50. Ma nell’inquadratura si nota sulla bottiglietta la scritta di una nota marca di shampoo.

All’ufficio postale, uno degli impiegati indossa delle fasce para gomiti, che appaiono e scompaiono a seconda dell’inquadratura.

Arrivata alla stazione di Castellabate, Bisio e la moglie salgono su un furgone con portellone a scorrimento laterale. Ma quando scendono il furgone ha l’apertura posteriore.

