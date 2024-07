Antonio Banderas torna al cinema nei panni di un investigatore privato in ‘Cult Killer’. Vi mostriamo una clip in esclusiva.

Dopo essere stato presentato in anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival 2024, arriverà nelle sale cinematografiche a partire dall’11 luglio Cult Killer diretto da Jon Keeyes. Un cupo crime thriller ricco di inganni, bugie e corruzione (di cui vi mostriamo una clip in esclusiva) con eroi imperfetti che cercano di superare il peggio dell’umanità.

Protagonisti di questo crime, Antonio Banderas e Alice Eve che si troveranno ad indagare sull’omicidio di un investigatore privato che li porterà a scoprire una verità inaspettata. Verità che gli farà stringere un’alleanza con il killer, pur di risolvere il caso. Tra sorprese continue e flashback del passato dovranno affrontare anche i propri demoni personali, come eroi imperfetti sempre in bilico tra il bene e il male.

Cult Killer: Mikeal Tallini un’investigatore con un passato movimentato

Antonio Banderas è Tallini, un rinomato investigatore privato ed ex agente dell’Interpol; ha un passato da alcolizzato e ha preso Cassie sotto la sua ala e l’ha addestrata come investigatrice. Interpretata da Alice Eve, Cassie Holt ha anche lei un passato da alcolizzata e a salvarla è stata proprio Tallini. Dopo essersi disintossicata si è unita alla sua agenzia lavorando come ricercatrice ed investigatrice.

Nel cast insieme a loro troviamo Shelley Henning e Paul Reid. Distribuito da Notorious Pictures, Cult Killer vi aspetta al cinema dall’11 Luglio. Vi lasciamo alla sinossi e alla clip esclusiva del film, in cui vediamo Alice Eve intenta nelle indagini.

Sinossi

Quando un rinomato investigatore privato viene ucciso, la sua allieva prende in carico il caso. Man mano che l’indagine porta a galla la verità, lei è costretta a un’alleanza pericolosa con l’assassino. Lo scopo è scoprire i loschi segreti che la città nasconde e portare giustizia alle sue vittime.

Foto: Notorious Pictures