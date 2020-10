L'attesa è finita e 'Le streghe' di Robert Zemeckis arriva in digitale; siete pronti ad essere spaventati dalla Strega Suprema Anne Hathaway?

Finalmente l’attesa è finita e oggi 28 Ottobre arriva in digitale ‘Le streghe’ film diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis in cui Anne Hathaway è la Strega Suprema.

Anne Hathaway, Strega Suprema nel film di Robert Zemeckis

La pellicola è tratta dall’omonimo e celebre racconto per ragazzi scritto da Roald Dahl nel 1983 e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Un film perfetto per celebrare la notte di Halloween e che vi fornirà gli strumenti giusti per scoprire le streghe che si celano tra noi. Sì perché le streghe esistono davvero come scrive Dahl. Fate attenzione quindi a chi indossa sempre guanti anche quando fa caldo, a chi ha narici più grandi del normale.. chi indossa sempre una parrucca.

Ricordatevi che le streghe hanno la bocca molto larga e soprattutto che sono la malvagità fatta persona! Se volete un assaggio della loro perfidia, Warner Bros. Italia ha pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube 10 minuti in anteprima del film.

Una storia diabolica, come dice il regista Robert Zemeckis che qui è anche co-sceneggiatore e tra i produttori del film.

“Penso che Le Streghe sia una delle sue opere migliori, se non la migliore, – spiega Zemeckis – ed è per questo che ero particolarmente interessato a realizzarne un film. Le streghe sono diabolicamente deliziose: sono malvagie e impenitenti. Vogliono liberare il mondo dai bambini. Ho pensato che fosse un’idea meravigliosamente sovversiva per una storia per ragazzi”.

Nel cast troviamo una bellissima Anne Hathaway nei panni della Strega Suprema, Octavia Spencer è Nonna e Stanley Tucci è Mr. Stringer il manager dell’hotel in cui le streghe hanno deciso di darsi appuntamento per mettere a punto il loro piano malefico.

“Roald Dahl scrive personaggi raccapriccianti meglio di chiunque altro, – racconta l’attrice Anne Hathaway nel pressbook – e affonda nel male delle cose che vediamo nel mondo, quindi è familiare, divertente, ma anche spaventoso”

Vi lasciamo alla sinossi del film e ai 10 minuti di anteprima che potete vedere cliccando qui.

Sinossi:

Siamo alla fine del 1967 e un giovane orfano (interpretato da Jahzir Bruno) è costretto a trasferirsi da sua Nonna (Octavia Spencer) in un paesino di campagna dell’Alabama: Demopolis. Ma un giorno, i due si imbattono in un gruppo di donne dall’aria molto sofisticata ma la nonna riconosce essere delle streghe. Così per proteggere il nipote, la nonna decide di portarlo lontano, in una cittadina di mare. I due ignorano che proprio l’hotel in cui alloggeranno è stato scelto dalla Strega Suprema (Anne Hathaway) come luogo per il convegno mondiale delle streghe. Obiettivo è mettere in atto il loto diabolico piano, ma il giovane orfano con l’aiuto della nonna e di altri piccoli amici, cercherà di boicottarlo e salvare l’umanità.

