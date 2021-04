Alessandro D’Alatri: dall’amore per il teatro al nuovo set con Gassmann

Dopo il successo de 'Il commissario Ricciardi" Alessandro D'Alatri è a lavoro su una nuova fiction con Alessandro Gassmann. Cosa ha rivelato

Dopo il successo de ‘Il commissario Ricciardi” Alessandro D’Alatri è già a lavoro su una nuova fiction. Si intitola ‘Un professore’ e vede protagonista Alessandro Gassmann. Dal piacere della serialità per un regista ai film di genere, passando per la grande ascesa delle piattaforme in streaming il regista si è raccontato ai nostri microfoni.

“Secondo me è un Alessandro in stato di grazia, perché rivedo un po’ quella verve quella capacità che era di suo padre di essere mattatore, di saper giocare” Alessandro d’alatri

Alessandro D’Alatri si augura che si possa tornare presto a rivivere le sale dei cinema e dei teatri.

«Ogni volta che si chiude uno spazio culturale stiamo perdendo molto e mi auguro che la pandemia ci educhi a ritornare ad apprezzare, quando potremo, quello che ci è stato negato per così tanto tempo».

Per scoprire quello che ci ha raccontato non vi resta che guardare la nostra intervista!

Crediti foto@Kikapress