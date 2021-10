Aldo, Giovanni e Giacomo che fine hanno fatto? Fastidiosa ombra sui motivi della separazione

Mentre i fan attendono un nuovo film del trio, l'ombra della separazione preoccupa

Mentre i fan attendono di capire se e quando arriverà un nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, puntualmente arriva anche la voce di una loro possibile separazione.

Ma tra indiscrezioni e ipotesi sembra invece arrivare la conferma che un nuovo film coni tre comici ci sarà: gli attori starebbero lavorando a un nuovo progetto cinematografico ma ancora non c’è una data ufficiale di lancio.

L’ultima volta era stata Novella 2000 a gettare una fastidiosa ombra sul trio più simpatico del mondo dello spettacolo, Aldo Giovanni e Giacomo, e a metterci la pulce nell’orecchio su un loro possibile allontanamento.

Il magazine diretto da Roberto Alessi, infatti, avrebbe paventato l’ipotesi che i tre comici siano giunti al capolinea e che, nonostante l’amicizia e la sintonia restino, si siano irrimediabilmente incrinati i rapporti tra di loro.

In particolare, si ravviserebbero delle incomprensioni tra Aldo Baglio e Giovanni Storti: i due lavoravano insieme prima di accettare Giacomino Poretti come terzo membro del gruppo, tuttavia ora avrebbero – e usiamo il condizionale con la speranza che i rumors vengano presto disattesi – qualche problema a relazionarsi uno con l’altro: stando alle indiscrezioni di Novella 2000, Giovanni starebbe prevaricando sugli altri e imporrebbe le sue idee a discapito di quelle dei suoi colleghi.

Proprio Giacomo oggi possiede un teatro tutto suo: è il teatro Oscar, che dirige insieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi. Si tratta di una sala parrocchiale nella zona di Calvairate, in provincia di Milano.

In occasione dell’Etna Comics, Aldo Baglio, ospite della manifestazione siciliana dedicata ai fumetti, si è lasciato andare a qualche considerazione sullo stato di salute del trio giustificando la loro assenza dagli schermi come un naturale e fisiologico distacco dovuto all’importanza che in questo momento i tre stanno dando alle loro rispettive famiglie.

“Il rapporto con i miei colleghi è sempre di fratellanza e amicizia – ha dichiarato – ma da quando ci siamo accasati con le nostre famiglie, chiaramente si è un po’ spezzato quel gioco che avevamo tempo prima. Le famiglie ti portano ad allontanarti, c’è nel tempo una sorta di distacco e facciamo pensieri diversi sulla vita: si è condizionati più dal nucleo familiare che non dalla vita e dalle amicizie che ci si porta dietro. L’amicizia cambia, ma resta – ha aggiunto ancora l’attore – il rapporto con Giacomo e Giovanni è sempre di affetto, ma è più importante la mia famiglia e la loro in questo momento”.

