Stasera in tv di oggi giovedì 19 novembre: prosegue la maratona di Harry Potter con il secondo capitolo, Harry Potter e la camera dei segreti

Giovedì 19 novembre 2020, su Canale 5, prosegue la maratona di Harry Potter: stavolta è il turno del secondo capitolo della saga, “Harry Potter e la camera dei segreti”, con un Harry ancora bambino ma di nuovo alle prese con l’ombra di Tu-sai-chi che tenta di allungarsi sulla sua vita, stavolta tramite un pauroso mostro che trasforma gli studenti in pietra.

5 curiosità su ‘Harry Potter e la camera dei segreti’

Il film risale al 2002 ed è stato diretto da Chris Columbus, che con “La camera dei segreti” saluta la saga lasciando il posto ad Alfonso Cuaron, che dirigerà “Il progioniero di Azkaban”.

Una delle scene mitiche di questo film è quella in cui Harry e Ron arrivano ad Hogwarts a bordo di una macchina volante, una Ford Anglia modificata dal signor Weasley, che viene stritolata dal Platano Picchiatore: per girare quella scena, ben 14 vere Ford Anglia sono state distrutte.

Come spesso capita, gli attori sono più vecchi dei loro personaggi: c’è però una componente del cast di Harry Potter che “esagera”. Sapevate che Mirtilla Malcontenta, il fantasma che vive nei bagni delle ragazze a Hogwarts, non è una liceale ma ha 37 anni? Complimenti all’attrice Shirley Henderson!

Il fascinoso Gilderoy Allock, professore di turno di Arti Oscure, doveva essere interpretato da Hugh Grant, che dovette però rinunciare perchè impegnato in altri progetti (al suo posto venne ingaggiato Kenneth Branagh): forse all’epoca non avevano tutti ben chiaro quale successo stratosferico avrebbe raggiunto la saga, tanto che l’agente di Daniel Radcliffe, che interpreta Harry Potter, dovette impuntarsi per far salire l’ingaggio del suo cliente a 3 milioni di dollari.

Il film ovviamente stracciò i botteghini ed ebbe il record di vendite per il dvd, 1 milione di copie in una sola settimana.

