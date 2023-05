Toiletpaper veste il dispositivo glo HYPER X2 con quattro diversi design per raccontareil senso di unione e unicità.

glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi a tabacco scaldato, presenta la nuova limited edition The Connection Collection a cura di Toiletpaper. Per l’occasione, siamo stati all’evento romano organizzato ad hoc per il lancio: The Uniq and United Special Dinner, un momento di convivialità alla scoperta del nuovo progetto realizzato insieme al gruppo di creativi fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari.

Dopo aver realizzato nel 2022 la prima collezione Radical-Pop Collection, Toiletpaper – celebre per le sue iconiche creazioni – torna dunque a stupire il pubblico firmando per glo una edizione limitata all’insegna della libertà di espressione. La nuova Connection collection interpreta alla perfezione l’essenza di glo. Racconta infatti, attraverso quattro diverse creatività, il senso di unione e unicità e l’attitudine di esprimersi, ognuno a modo proprio. I design portano la firma di quattro artisti emergenti che hanno interpretato questi concetti nel loro stile unico.

I design by Toiletpaper della nuova Connection Collection di glo

UNIVERSE è la creatività realizzata da Antonio Colomboni che racconta, attraverso i pianeti, le caratteristiche uniche del singolo che – solo unito agli altri – riesce a formare l’universo. Emily Eldridge firma A MATTER OF TASTE, un design che comunica un doppio significato: rappresenta sia ciò che piace, sia lo stile personale. UNI(CI)TY MAKES STRENGHT, ideato da Camilla Falsini, mostra alcune particolari figure che – unite – formano una comunità in cui la vera forza è la differenza e la peculiarità di ognuna di esse. Infine, UNDER THE SAME SUN di Sara Alfonso Martinez racconta l’unicità dei singoli fiori che, solo se uniti, sono in grado di realizzare una vera e propria composizione armonica di colori.

«glo da tempo ha scelto di proporre iniziative legate al mondo del design e dell’arte, con il ciclo di progetti glo for art, e di supportare gli artisti e le loro opere. Dialogando con la propria community in modo dinamico e inclusivo ed offrendo esperienze sempre coinvolgenti. La collaborazione avviata con Toiletpaper ci ha permesso di posizionarci in un segmento di mercato ben definito. E ci aiuta a veicolare i valori della nostra marca, in primis quello di esprimere pienamente se stessi nella propria unicità. Raggiungiamo così il nostro pubblico, ovvero persone che condividono i nostri stessi valori e che hanno sempre voglia di sperimentare le ultime novità» commenta Antonino Grosso, Consumer Experience Manager di BAT Italia.