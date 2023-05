Il 4 maggio è lo Star Wars Day e, tra le iniziative, quella di Subito.it non può che stuzzicare i collezionisti. E allora May the second hand be with you.

Si avvicina il 4 maggio, una data più che speciale per tutti gli amanti della saga delle saghe creata da George Lucas, Star Wars. Si celebra, infatti, lo Star Wars Day e la scelta della giornata non è certo stata selezionata in maniera casuale. L’assonanza nella pronuncia del 4 maggio (ovvero, may 4th) con l’iconica frase May the Force be with you (Che la Forza sia con te) ha reso il giorno perfetto. E allora, May the fourth be with you (Che il 4 maggio sia con te). In tutto il mondo scatta, dunque, l’occasione per organizzare raduni, riguardare i film e scambiarsi merchandising

E continuando con il gioco di parole, la piattaforma di e-commerce Subito rilancia con May the second hand be with you. Sono, infatti, oltre 8.300 gli annunci attualmente online, tra i quali scovare pezzi introvabili o cambiare opinioni e pareri con chi condivide la stessa passione. Grazie al servizio TuttoSubito è poi possibile abbattere le distanze geografiche, vendendo e comprando gadget a distanza, in sicurezza.

Quindi, fan di tutto il mondo unitevi, la second hand offre una moltitudine di opportunità per chi è alla ricerca di un oggetto da collezione. Ma anche per chi ha organizzato una festa a tema guerre stellari la sera del 4 maggio. Ecco, di seguito, le idee selezionate dalla piattaforma n°1 in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 13 milioni di utenti unici al mese.

Spada laser, costumi e collezioni moda

Oggetto iconico per eccellenza, la spada laser si trova in diversi colori e dimensioni. Dalle riproduzioni fedeli nella doppia versione di Darth Vader e di Luke Skywalker, alle versioni giocattolo per i più piccoli. Per chi poi avesse sempre sognato di calarsi interamente nella parte, non mancano le occasioni per trovare il costume di Star Wars del personaggio che più si preferisce, da Obi Wan Kenobi alla Principessa Leila, fino agli Stormtrooper. Se tra i fan è ampiamente oggetto di scherno la scarsa mira di questi soldati, i loro iconici caschi sono diventati tra gli oggetti che ogni collezionista non può non avere nella propria casa.

Essere uno Star Wars fan, non vuol dire però solo travestirsi a carnevale, durante qualche festa a tema oppure al Lucca Comics. Si può vivere alla Star Wars nella vita di tutti giorni. Ecco allora che negli anni si sono moltiplicate le collezioni moda dedicate alla saga, dai più sportivi Adidas e Columbia, a catene come H&M, fino a marchi di lingerie come Yamamay. E viene proposto di tutto, partendo dalla testa, con snapback personalizzati e berretti, per poi passare a magliette e felpe, fino ai piedi con calze e ciabatte. Per un guardaroba stellare non possono poi mancare l’accappatoio da vero Jedi e i pigiami, imperdibile tra questi quello da Chewbecca, sia in versione invernale sia estivo.

Le collezioni da cucina e i Funko POP

Dalla colazione alla cena, ogni utensile, strumento o elettrodomestico può raccontare la passione per la saga stellare. Per iniziare la giornata, niente di meglio di farsi un bel tè caldo in una tazza: se ne possono trovare dalle semplici con solo logo a quelle che ricalcano la testa del tenero Baby Yoda fino a quelle a forma di BB-8. Se poi si avesse voglia di qualcosa di dolce, niente di meglio che realizzare dei dolcetti a forma di C-3PO o di Chewbecca. Una volta sfornati poi potranno essere offerti nella biscottiera Darth Vader, nera ed elegante.

Un regalo utile e divertente è sicuramente l’apribottiglie del Millenium Falcon: basterà appoggiare l’astronave sul vostro drink preferito, aprirlo e gustarlo. Per portare poi il pranzo in ufficio, numerosi sono i modelli di lunch box e contenitori ermetici. E per il condimento, ci sono spargi sale e pepe di tutti i tipi, come i droidi R2-D2 e R2-Q5 che si mettono al vostro servizio per insaporire ogni pietanza.

Per ogni Star Wars Day che si rispetti, i Funko POP non possono non prenderne parte. Questi modelli miniati con la testa gigante riproducono i personaggi più amati della galassia. Hanno varie dimensioni, oltre quella standard, che di solito si aggira intorno ai 10 cm, e si possono trovare anche in formato portachiavi o supersize, oltre i 10 cm, o ancora con veicoli e in pack speciali che comprendono nella scatola più di un Pop.

I set Lego e i Rollinz di Esselunga

Come i film, anche i set Lego dedicati a Star Wars si sono moltiplicati negli anni. Nella categoria Collezionismo di Subito sono oltre 2.000 gli annunci tra cui scegliere: si possono trovare le iconiche navi e i veicoli con dettagli incredibili, come il Millennium Falcon, un vero monumento lungo ben 85 cm una volta montato, o il caccia veloce e compatto A-Wing, con un livello di dettaglio altissimo e una cabina di pilotaggio rimovibile.

Ci sono poi set che ricreano alcune delle migliori scene della saga, come quello che riproduce il duello finale della Death Star. Fedelissimo alle scene de “Il ritorno dello Jedi”, presenta anche una mini figura dell’Imperatore Palpatine che spara fulmini e un vero e proprio condotto attraverso cui il temibile Darth Vader potrà farlo precipitare. E infine non mancano set più piccoli perfetti per i bambini: la galassia di Star Wars è piena di personaggi iconici, scene leggendarie e luoghi memorabili per cui trovare un regalo non sarà di certo complicato.

Menzione speciale a una delle promozioni marketing più riuscite della GDO e che è diventata anch’essa una saga. Stiamo parlando dei Rollinz Star Wars di Esselunga, giunti a ben 3 edizioni e diventati dei veri e propri oggetti da collezione. Questi minuscoli pupazzetti poggiati su una base semisferica, dopo aver battuto ogni record, nella second hand hanno trovato una seconda fortuna. Si moltiplicano infatti gli scambi, non solo dei personaggi degli ultimi film, da Kylo Ren (con la maschera aggiustata) ai Porg, da Hamlyn Holdo a Zorii, ma anche dei protagonisti storici della saga.

Esistono anche dei modelli speciali, definiti leggendari, come Chewbecca e Ewok pelosi, Darth Vader e Luke Skywalker con la loro spada laser. Infine, immancabile la Millennium Falcon, per collezionarli tutti!

