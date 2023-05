Raccogliere fondi per gli animali con una playlist su YouTube: l’iniziativa di Rescue Radio arriva dal Vietnam.

Un’iniziativa che arriva dal Vietnam e che unisce l’amore per gli animali e quello per la musica: si chiama Rescue Radio il programma del Rifugio per Animali RHouse nel cuore di Saigon. RHouse è un’impresa sociale nata per supportare la sostenibilità e gli animali in Vietnam e, recentemente, ha deciso di raccogliere fondi attraverso lo streaming musicale su YouTube. Un progetto innovativo che serve a finanziare il salvataggio degli animali, la loro riabilitazione ma anche la ricerca di una nuova casa per tutti i pet residenti nel Rifugio.

«Ascoltando la musica e guardando video di animali adorabili, puoi aiutarci a salvarli e a trovare loro una casa», affermano i responsabili di RHouse nel video di lancio di Rescue Radio. «Siamo di RHouse in Vietnam – continua il video – ospitiamo gli animali dei rifugi per aiutare nella loro adozione. E ora abbiamo Rescue Radio! Di base, basta premere Play per aiutare a salvare gli animali in Vietnam. Si tratta di una playlist musicale con animali salvati dai rifugi e artisti di Saigon. Più guardate, più donazioni arrivano».

Come funziona Rescue Radio

Ma come funziona Rescue Radio? RHouse ha creato, per l’occasione, una playlist su YouTube. Vi basterà farla partire per contribuire alla causa. L’obiettivo, per il momento, è quello di raggiungere la quota di 1000 iscritti e già questo basterà a raccogliere i fondi necessari per i programmi di salvataggio e riabilitazione degli animali attraverso la revenue ottenuta.

Nella playlist di YouTube troverete tanti generi musicali e canzoni originali di artisti locali vietnamiti. Non mancano tuttavia ospiti internazionali. «Rescue Radio – dice il fondatore di RHouse – potrebbe cambiare le cose per il nostro rifugio. Non vediamo l’ora di essere la prima organizzazione sostenibile in Vietnam ad usare lo streaming musicale come mezzo per raccogliere fondi. Questo progetto permette a chiunque ami la musica e gli animali di fare la differenza nelle vite degli animali in difficoltà».