Lizzo risponde alla denuncia delle ex ballerine con un post su Instagram (e assume il celebre avvocato Marty Singer).

Dopo la notizia della denuncia nei confronti di Lizzo da parte di tre sue ex ballerine (tra le accuse molestie sessuali e discriminazioni), l’artista ha deciso di replicare con un post su Instagram. «Gli ultimi giorni sono stati difficili come un pugno nello stomaco e enormemente deludenti. – inizia Lizzo nel suo commento – La mia etica nel lavoro, la mia morale e il mio rispetto sono stati messi in discussione. Il mio carattere è stato criticato. Di solito scelgo di non rispondere a false accuse, ma queste sono incredibili proprio quanto appaiono e troppo oltraggiose per essere evitate».

«Queste storie sensazionalistiche – continua Lizzo – arrivano da ex impiegate. Hanno già ammesso pubblicamente che era stato detto loro che il loro comportamento durante il tour fosse inappropriato e non professionale. Sono un’artista e sono sempre stata appassionata di ciò che faccio. Prendo la mia musica e le mie performance molto seriamente. Perché, alla fine, voglio solo far uscire l’arte migliore che rappresenti me e i miei fan. Dalla passione derivano duro lavoro e alti standard. A volte devo prendere decisioni difficili ma non è mai mia intenzione far sentire qualcuno a disagio o non considerato una parte importante del team».

Lizzo: «So cos’è il body shaming»

«Non sono qui per fare la vittima – prosegue il messaggio – ma so anche di non essere la persona malvagia che la gente e i media hanno ritratto in questi ultimi giorni. Sono molto aperta con la mia sessualità e nell’esprimere me stessa, ma non posso permettere alle persone di usare questa mia franchezza per farmi passare per qualcosa che non sono. Non c’è nulla che prenda più seriamente del rispetto che meritiamo come donne in questo mondo. So cos’è il body shaming quotidiano e non criticherei mai né licenzierei mai un mio dipendente per il suo peso».

«Sono ferita – conclude Lizzo – ma non lascerò che l’ottimo lavoro fatto nel mondo venga oscurato da questo. Voglio ringraziare chiunque mi abbia mostrato supporto per tirarmi su in questo momento difficile». Intanto è stato confermato che l’avvocato di Lizzo sia Marty Singer. Un legale noto per la sua implacabilità in tribunale: ha già difeso celebrità come Bill Cosby, Charlie Sheen, Jonah Hill e Kim Kardashian.

Foto: Kikapress