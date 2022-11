Alessandra Marchioni: «Le mille anime dei fumetti Panini»

Al Lucca Comics & Games 2022, Panini è stato protagonista di un intero padiglione, capiente abbastanza per contenere tutte le novità dell’editore. Un grande rientro a Lucca, dunque, ma anche tantissimi volumi da presentare al pubblico. Ne abbiamo parlato con Alessandra Marchioni, Editorial Coordinator & Advisor di Panini.

«Quest’anno è l’anno del grande rientro dopo due anni. – ci dice Alessandra – In generale, causa pandemia, avevamo veramente bisogno di esplodere in tutta la nostra fumettità. E non solo. Quindi abbiamo preso uno spazio degno dell’evento. Ed è uno spazio meraviglioso, che di solito viene usato come Museo. Un edificio insigne di Lucca. Abbiamo deciso di riempirlo con le nostre novità editoriali, che sono multiformi perché Panini ha molte anime».