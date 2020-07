Veretout-Dzeko e la Roma stende 2-1 il Verona

La Roma si impone sul Verona 2-1, trova la terza vittoria consecutiva, sale a 57 punti e conserva il 5° posto allungando su Napoli e Milan. A decidere la sfida le reti nel primo tempo di Veretout su rigore e di Dzeko, ad inizio ripresa gol di Pessina. Continua la maledizione del Verona a Roma dove non vince da 47 anni. Fonseca all’Olimpico schiera Kolarov come terzo centrale con Mancini e Ibanez, con Spinazzola che riprende posto sulla fascia sinistra. Tra i pali torna Pau Lopez mentre davanti torna Mkhitaryan a cui fa spazio Carles Perez. Confermati sia Veretout che Pellegrini. Sul fronte opposto Juric rinuncia a un centravanti di ruolo: sia Di Carmine che Stepinski, infatti, si accomodano in panchina e lasciano spazio a Verre coadiuvato da Pessina e da Zaccagni.

La Roma parte subito forte e al 5′ sugli sviluppi di un angolo da destra, la palla arriva a Dzeko che crossa sul secondo palo per Spinazzola che rimette in mezzo per Mancini ma il destro in girata da buona posizione termina alto. Al 10′ la squadra di Fonseca passa in vantaggio: Pellegrini cade in area dopo un contratto con Empereur, per l’arbitro Maresca è rigore, il Var conferma, Juric viene espulso per proteste e Veretout con un preciso rasoterra batte alla sinistra Silvestri. Il Verona prova a rispondere al 13′ sull’angolo dalla sinistra svetta Pessina che di testa sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Lopez. La Roma però vuole subito il raddoppio e al 14′ Spinazzola scende fino al limite e prova il destro da fuori ma la palla deviata da Gunter sfiora l’incrocio alla sinistra di Silvestri.

La gara è piacevole, le squadre provano gli affondi, da una parte ci prova Pellegrini e dall’altra Veloso senza fortuna. Al 27′ il Verona chiede un rigore per un tocco di braccio di Dzeko in area ma era attaccato al corpo e il Var fa proseguire. Al 28′ giallorossi vicini al raddoppio: Mkhitaryan entra in area e calcia di sinistro colpendo il palo alla destra di Silvestri. Nel recupero l’armeno tenta addirittura il tiro in porta su uno spiovente da 45 metri che termina alto ma poi al 49′ su un lancio in area sulla sinistra di Spinazzola per Dzeko, il bosniaco svetta di testa e infila il pallone alla sinistra di Silvestri per il 2-0.

Ad inizio ripresa, al 47′, il Verona trova subito il gol: lancio in area sulla sinistra per Zaccagni che va via a Mancini e crossa basso per Pessina che di tacco con il sinistro infila Pau Lopez. La Roma risponde al 57′, Peres si invola, entra in area e serve Dzeko che di destro dal limite sfiora la traversa. Al 64′ incredibile gol fallito dalla Roma: lancio in area per Pellegrini che vince un contrasto con Silvestri in uscita e a porta vuota serve Mkhitaryan che calcia a colpo sicuro ma trova la miracolosa deviazione sulla linea di Lazovic che alza in angolo con la gamba destra.

La Roma va ancora in pressione e Mancini recupera palla, entra in area sulla destra e calcia sul primo palo ma Silvestri è attento e devia in angolo. Al 73′ ancora giallorossi pericolosi con Spinazzola che serve in area sulla destra l’accorrente Dzeko che, tutto solo, controlla e calcia di poco alto. All’81’ Mkhitaryan entra in area sulla sinistra e calcia ma la palla termina di poco a lato alla sinistra di Silvestri. Nel finale il Verona non riesce ad affondare e la Roma controlla, trovando il terzo successo consecutivo.