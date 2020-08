Tris della Fiorentina a Ferrara contro la Spal

La Fiorentina vince 3-1 a Ferrara contro la Spal nella sfida valida per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Paolo Mazza viola in vantaggio al 30′ con una rete di Duncan, nove minuti più tardi il pareggio dei padroni di casa con D’Alessandro. All’89’ Kouamé porta nuovamente in vantaggio i toscani che nel recupero portano a 3 le marcature grazie a un rigore realizzato da Pulgar. In classifica la squadra di Iachini chiude a 49 punti, si congeda dalla Serie A con 20 punti la Spal.