Torino, è ufficiale: Giampaolo nuovo allenatore

Marco Giampaolo è il nuovo tecnico del Torino, l’ufficialità è stata data dal club granata che ha comunicato che l’allenatore ha firmato un contratto biennale. […]

Marco Giampaolo è il nuovo tecnico del Torino, l’ufficialità è stata data dal club granata che ha comunicato che l’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Nato a Bellinzona il 2 agosto 1967, Giampaolo è un ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A.

“Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro”, si legge nella nota.

“Sono molto felice ed entusiasta di riprendere a fare quello che è il mio mestiere, e ancora di più al Torino, una società gloriosa e ricca di storia e con un tifo appassionato” le prime parole da tecnico granata di Marco Giampaolo. “L’augurio che faccio a me e ai tifosi è di toglierci delle soddisfazioni, da parte mia c’è grande entusiasmo”, conclude.