Scudetto femminile alla Juventus

La Juventus femminile di serie A è campione d’Italia. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio federale della Figc, riunitosi oggi. Il campionato di serie A femminile era stato sospeso con le bianconere al vertice della classifica con 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, che dovevano ancora recuperare lo scontro diretto prima dello stop per la pandemia.

“Il Consiglio – si legge in una nota -, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato. Mentre accedono alle competizioni internazionali sempre la Juventus e la Fiorentina e retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in Serie A Napoli e San Marino e retrocedono in Serie C Novese e Perugia”.

“A nome di tutta la Juventus e in particolare dei dirigenti, delle calciatrici e dello staff tecnico delle Juventus Women desidero ringraziare il Consiglio Federale e il Presidente, Gabriele Gravina, per aver deciso l’assegnazione dello scudetto 19-20. Il nostro percorso di calcio femminile ha dimostrato ‘sul campo’ di meritare questo titolo, il terzo consecutivo in tre anni di attività”. Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli commenta la decisione del Consiglio Federale della Figc.

“Siamo orgogliosi di annoverare nella nostra rosa molte componenti della Nazionale, che ha appassionato il nostro paese l’estate scorsa durante gli ultimi mondiali -aggiunge Agnelli sul sito ufficiale della Juventus-. Siamo altrettanto orgogliosi che il nostro club abbia saputo dare un impulso decisivo al calcio femminile italiano. La “Premiere” della stagione scorsa, con il tutto esaurito all’Allianz Stadium, la costante crescita del settore giovanile, che porta complessivamente il numero di tesserate a 158 ragazze, oltre ai grandi risultati sportivi ne sono la principale dimostrazione”.