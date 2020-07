Ronaldo record: primo a segnare 50 gol in Premier, Liga e Serie A

Cristiano Ronaldo grande protagonista di Juventus-Lazio, gara valida per la 34esima giornata vinta 2-1 dai bianconeri. Il portoghese, autore di una doppietta, è infatti salito a quota 51 gol segnati in Serie A diventando il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Liga che nel campionato italiano.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che stava facendo un campionato buono. Avevamo un’occasione di vincere in casa e abbiamo giocato bene, sono molto contento e il vantaggio è buono”, le parole al termine del match del bianconero, che ai microfoni di Sky Sport commenta: “I record sono sempre importanti. E’ più importante la vittoria della squadra”. “Dobbiamo migliorare sempre. Mancano quattro partite e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Dobbiamo vincere. La squadra sta giocando bene”, conclude CR7.