Quarantena calciatori, c’è soluzione per scendere in campo

Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, ha trovato – nella riunione ancora in corso – una “buona soluzione di mediazione” sulla quarantena dei calciatori, che prevede diverse regole da seguire per evitare l’isolamento dell’intera squadra in caso di positività. Alla base del protocollo ci sarebbe l’uso mirato dei tamponi per i giocatori che scendono in campo.