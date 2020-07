MotoGp, Spagna: Quartararo pole davanti a Vinales e Marquez

Pole position all’ultimo respiro per il francese Fabio Quartararo. Il pilota del Team Yamaha Petronas ha chiuso con il tempo di 1’36”705 beffando gli spagnoli Maverik Vinales in sella alla Yamaha ufficiale, in ritardo di 0”139, e Marc Marquez con la Honda, giunto terzo a 0”157. Ottimo quarto posto per l’italiano Francesco Bagnaia. Seguono Jack Miller (Ducati Pramac), Cal Crutchlow (Lcr Honda) e Pol Espargaro (Ktm). Andrea Dovizioso (Ducati) partirà dall’ottava posizione davanti ad Alex Rins (Suzuki) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) che chiude la top ten. Solo 11esimo Valentino Rossi con l’altra Yamaha ufficiale.