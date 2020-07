MotoGp, Spagna: nessuna sanzione per Marquez

Nessuna sanzione dai commissari di gara nei confronti del pilota della Honda Marc Marquez per aver impedito ad Alex Rins di migliorare il proprio tempo nelle terze libere del Gp di Spagna, essendo avvenuto dopo una bandiera gialla. Non ci saranno ulteriori azioni ma il fatto sarà registrato e tenuto in considerazione per altri fatti in futuro, spiegano i commissari.