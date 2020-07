Marquez senza limiti, operato martedì vuole correre domenica

“Dopo l’operazione riuscita martedì, Marc Marquez sta tornando a Jerez”. Con un tweet la Honda Racing Team conferma la volontà del campione spagnolo di scendere […]

“Dopo l’operazione riuscita martedì, Marc Marquez sta tornando a Jerez”. Con un tweet la Honda Racing Team conferma la volontà del campione spagnolo di scendere in pista questo weekend dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto in seguito alla caduta in gara di domenica scorsa in cui ha riportato la frattura dell’omero destro.

L’iridato della classe regina starebbe valutando la possibilità di fare un sensazionale ritorno in pista già in questo fine settimana per il Gran Premio di Andalusia.

Il 27enne catalano è finito pesantemente a terra domenica nell’appuntamento che ha aperto la stagione e che è andato in scena sul Circuit de Jerez-Angel Nieto mentre andava a caccia della seconda posizione dopo un’incredibile rimonta dalle retrovie.