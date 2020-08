Marc Marquez salterà i prossimi 2 Gp in Austria

Marc Marquez salterà il Gp d’Austria in programma il 16 agosto. E’ quanto anticipa il quotidiano sportivo ‘Mundo Deportivo’ secondo il quale il campione del mondo in carica, out per la rottura dell’omero in seguito a una caduta a Jerez, salterà molto probabilmente anche il successivo appuntamento del motomondiale in programma a Spielberg dove il 23 agosto si corre il Gp di Stiria.

Lo spagnolo della Honda dopo l’infortunio alla spalla ha provato a forzare i tempi presentandosi alle libere del Gp di Andalusia quattro giorni dopo l’intervento salvo poi rinunciare. Successivamente Marquez ha subito un secondo intervento.