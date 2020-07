Lazio ko con il Milan, Juve vince derby e scappa

La Lazio va ko contro il Milan, la Juve vince il derby e scappa. La 30esima giornata rischia di diventare uno snodo fondamentale della Serie A. La Lazio va al tappeto in casa contro il Milan, che passa per 3-0 all’Olimpico. I rossoneri sbloccano il risultato con un destro di Calhanoglu che al 23′, complice una leggera deviazione, beffa Strakosha: 0-1. La Lazio, senza gli squalificati Immobile e Caicedo, non reagisce e affonda. Al 34′ un fallo di mano di Radu viene punito con il rigore. Ibrahimovic dal dischetto non è perfetto ma Strakosha non è impeccabile e la palla si insacca: 0-2. Nella ripresa al 59′ Rebic buca la disordinata difesa biancoceleste: 0-3, sipario sul match e la Juve ringrazia. La Lazio resta ferma a 68 punti e scivola a -7 dai campioni d’Italia, sempre più soli in vetta a quota 75 dopo il rotondo 4-1 rifilato al Torino nel derby.