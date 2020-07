La Juve non chiude il campionato, con il Sassuolo 3-3

La Juventus spreca un’altra occasione per chiudere definitivamente il campionato non andando oltre il pareggio per 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ai bianconeri, che non vincono da tre partite, non basta nemmeno il doppio vantaggio dopo soli 12 minuti grazie alle reti di Danilo e Higuain, perché escono completamente dal campo e vengono dominati dei neroverdi che ribaltano il risultato a cavallo tra primo e secondo tempo grazie alle reti di Djuricic al 29′, Berardi al 51′ e Caputo al 54′. Ci pensa Alex Sandro al 64′ ad evitare il ko. In classifica la Juventus resta comunque prima con 77 punti, 7 in più dell’Atalanta e 8 in più della Lazio fermata a Udine.

Partenza sprint degli ospiti che passano in vantaggio al 5′ con Danilo: calcio d’angolo di Pjanic respinta della difesa e il terzino brasiliano che supera Consigli con un destro dal limite. Passano sette minuti e arriva il raddoppio, splendido assist di Pjanic per Higuain che si presenta davanti alla porta e con un destro preciso firma il 2-0.

Con il passare dei minuti però i padroni di casa crescono e al 24′ Szczesny deve salvare i suoi con un grande intervento su un tiro di Muldur leggermente deviato e tre minuti dopo ancora il portiere polacco provvidenziale su Berardi. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 29′ con Djuricic che realizza su assist di Caputo. L’ultima opportunità del primo tempo è della squadra di Sarri con Bernardeschi che serve Ronaldo in piena area il piatto sinistro di CR7 è deviato in angolo da Consigli.

Avvio di ripresa choc per la Vecchia Signora. Al 6′ Berardi pareggia con una fantastica punizione a giro e al 9′ Caputo firma il sorpasso insaccando in scivolata su un tiro-cross dello scatenato Berardi. Al 12′ entrano Dybala e Rabiot al posto di Higuain e Pjanic. Al 19′ pareggio degli ospiti, calcio d’angolo battuto da Bentancur e Alex Sandro va a segno con un di testa.

Raggiunto il pari la Juventus prova a vincere la partita e al 33′ Alex Sandro serve CR7 in area ma sul tiro del portoghese Consigli respinge. Al 39′ altri brividi per la retroguardia ospite con Traoré che impegna Szczesny che respinge d’istinto e poi la conclusione di Boga è murata quasi sulla linea dalla retroguardia juventina in grande affanno.