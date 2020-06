Juventus, Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno rinnovato il loro contatto con la Juventus fino al 2021. Lo ha annunciato il club bianconero.

“Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021”, così la Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto dei due pilastri della difesa bianconera.