Juve-Lazio 2-1, Ronaldo blinda lo scudetto

La Juve batte la Lazio 2-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo e blinda lo scudetto. La Vecchia Signora si aggiudica il big match della […]

La Juve batte la Lazio 2-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo e blinda lo scudetto. La Vecchia Signora si aggiudica il big match della 34esima giornata con le reti del fuoriclasse portoghese, che sblocca il risultato al 51′ su rigore e concede il bis al 54′ appoggiando in porta il pallone offerto da Dybala. Nel finale, la Lazio accorcia le distanza con il rigore di Immobile. I due bomber condividono la vetta della classifica dei marcatori con 30 gol a testa.

Il successo dei bianconeri matura in avvio di ripresa, dopo un primo tempo caratterizzato da pochi brividi. Possesso palla della Juve, che scheggia il palo con Alex Sandro, e Lazio che colpisce di rimessa, centrando un legno con Immobile. Dopo l’intervallo, la svolta: sinistro di Ronaldo che Bastos intercetta con il braccio sinistro. Penalty, CR7 non sbaglia: 1-0 al 51′. La Lazio si scioglie, Luiz Felipe si fa soffiare il pallone da Dybala che vola verso la porta di Strakosha e porge a Ronaldo il pallone da appoggiare in rete: 2-0 al 54′. I torinesi allentano la presa, Bonucci sbaglia e stende Immobile. Il centravanti biancoceleste non fallisce dal dischetto: 2-1 all’83’. I capitolini si gettano avanti nel finale alla ricerca del pareggio e sfiorano il pari all’89’ con la punizione che Milinkovic indirizza verso l’incrocio, chiamando Szczesny ad un prodigioso intervento.

La vittoria consente alla formazione di Maurizio Sarri di salire a 80 punti e di portare a 8 lunghezze il vantaggio sull’Inter, seconda a quota 72, quando mancano 4 turni alla fine del torneo. Alla Juve bastano 4 punti per la certezza aritmetica del nono tricolore consecutivo. La Lazio, quarta a quota 69, deve rinviare l’appuntamento con la qualificazione formale alla prossima Champions League.