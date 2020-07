Juve ko, Sarri: “Volevamo vincere a tutti i costi, spiace”

“Nella partita abbiamo perso ordine, abbiamo subito il pari dopo un buon primo tempo, volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo perso ordine e abbiamo […]

“Nella partita abbiamo perso ordine, abbiamo subito il pari dopo un buon primo tempo, volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo perso ordine e abbiamo portato la gara su un binario pericoloso e l’abbiamo persa al 93′. Gotti quasi salvo? A noi dispiace molto di aver perso questa partita. Gotti si salvava lo stesso…”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, a Sky dopo la sconfitta per 2-1 con l’Udinese.

“In questa fase della stagione è difficile perché le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi. Le squadre fanno fatica a essere aggressivi e l’ordine deve essere più importante e noi l’abbiamo perso”, ha aggiunto Sarri. “In questo momento della stagione è difficile rimanere fisicamente efficienti e applicati per 90 minuti. Le partite son tutte strane, non hanno una logica predefinite e l’inerzia cambia con una facilità incredibile. In questo momento conta di più essere ordinati che tutto il resto. Dobbiamo imparare queste lezioni”.

La mancanza di ordine non preoccupa Sarri in vista della Champions. “Non sono protratto così in là. Penso prima di tutto alla Sampdoria, sono un paio di settimane che dico che fare punti è difficilissimo. Bisogna stare sul pezzo sul campionata ora. Come si recupera l’ordine in tempi brevi? È difficile recuperarlo per l’intera partita perché probabilmente la stanchezza mentale è più di quella fisica infatti noi nel primo tempo siamo stati ordinati. Probabilmente perché volevamo vincere a tutti i costi”.

“Pjanic ha qualche problema? Ha un problemino a un adduttore ma niente di particolare. Non mi sembrano le sue partite queste giocate ultimamente. Bonucci e Chiellini? Giorgio purtroppo a noi è mancato tutta la stagione, è una cosa su cui non si è posta molta attenzione ma nel lungo periodo uno come lui sarebbe stato più che utile per il giocatore che è per la personalità. La stagione è andata così a livello di infortunati e quindi dobbiamo andare oltre queste problematiche”, ha proseguito il tecnico bianconero.

La Juve ha subito 38 gol ma la colpa è di tutta la squadra. “Anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre però mi sembra che sia un numero cresciuto in assoluto forse per noi in percentuale elevata”, ha proseguito Sarri. “Se serve qualcuno oltre Ronaldo e Dybala in grado di fare gol? Abbiamo Higuain fuori in questo momento e lui ci può risolvere queste situazioni. Dobbiamo fare ben con quelli che abbiamo. Non possiamo appellarci agli infortuni che son stati tantissimi ed è purtroppo un’abitudine per la Juve negli ultimi anni. Dobbiamo fare bene senza gli assenti”, ha concluso Sarri.