Ibrahimovic: “Forse ultime volte che tifosi mi vedono giocare”

“Può essere una delle ultime volte che mi vedono giocare…”. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si esprime così sul proprio futuro. “Vediamo, c’è ancora un […]

“Può essere una delle ultime volte che mi vedono giocare…”. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si esprime così sul proprio futuro. “Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi -dice il 38enne svedese a Dazn- Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi. Giocare senza di loro è brutto, oggi avrebbero potuto divertirsi con noi”. “Io mi sto divertendo, ho 38 anni, non ho il fisico di prima, faccio quello che posso fare, non posso fare quello che facevo a 20 anni, ma con l’intelligenza ci si arriva. Non sto qua per fare la mascotte ma perché voglio portare i risultati”, conclude Ibrahimovic.