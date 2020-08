Gp Silverstone, Verstappen trionfa davanti alle Mercedes

Max Verstappen vince il Gp del 70° anniversario della F1 sul circuito di Silverstone. L’olandese della Red Bull centra il primo successo stagionale, il nono […]

Max Verstappen vince il Gp del 70° anniversario della F1 sul circuito di Silverstone. L’olandese della Red Bull centra il primo successo stagionale, il nono in carriera, davanti alle Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton, leader iridato e del finlandese Valtteri Bottas. Ottimo quarto posto per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, unico tra i piloti di vertice a effettuare un solo pit-stop, che si lascia alle spalle la Red Bull dell’inglese Alexander Albon e le Racing Point del canadese Lance Stroll e del tedesco Nico Hulkenberg. Solo 12° il tedesco Sebastian Vettel, con la seconda Ferrari, che paga il testa-coda al via.

“Non me l’aspettavo di vincere dopo il primo pit-stop, poi nel prosieguo della gara mi sono accorto che eravamo molto delicati sulle gomme e avevamo un’usura inferiore ai nostri avversari. Tutto è filato liscio, grande giornata. Siamo andati alla grande”. Queste le parole di Max Verstappen dopo il trionfo. “Proveremo a vincere anche in Spagna la prossima settimana ma per ora siamo contenti di questa vittoria e ce la godiamo”, aggiunge l’olandese della Red Bull.