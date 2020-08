Gp Brno, vittoria a sorpresa di Binder: Rossi quinto

Brad Binder vince a sorpresa il Gp della Repubblica Ceca nella classe MotoGp. Il sudafricano, in sella alla Ktm, si impone in solitaria dopo una gara in rimonta dalla settima posizione in griglia, davanti a Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas, al primo podio in carriera nella classe regina e al francese della Ducati Johann Zarco, scattato dalla pole position. Quarta piazza per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins che si lascia alle spalle Valentino Rossi con la Yamaha ufficiale, il portoghese della Ktm Miguel Oliveira e il leader del mondiale il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo.