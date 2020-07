Gp Austria, Bottas in pole davanti a Hamilton

Valtteri Bottas conquista la pole position del Gp d’Austria, prima gara del mondiale 2020 di F1. Il finlandese della Mercedes gira in 1’02″939 precedendo il compagno di squadra, l’inglese Lewis Hamilton (1’02″951), campione del mondo in carica e alla caccia del settimo titolo iridato, per soli 12 millesimi. Terzo tempo per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, a oltre mezzo secondo dalle imprendibili frecce d’argento, che si lascia alle spalle gli inglesi Lando Norris, con la McLaren e Alexander Albon, suo compagno di squadra. Sesto tempo per il messicano della Racing Point Sergio Perez che precede il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc.

“Avevo delle sensazioni un po’ strane prima della qualifica. Sto tremando perché siamo davvero andati al limite. Sono emozioni belle per il team, hanno fatto un lavoro fantastico. E’ molto positivo iniziare così, grazie a chi lavora in fabbrica ma è domani la giornata che conta” ha commentato Bottas.

”Purtroppo è così per adesso – ha detto Leclerc – bisogna lavorare e costruire per il futuro una macchina migliore, senza demoralizzarsi. Sicuramente oggi non è il risultato che speravamo, non siamo assolutamente dove vogliamo essere, però dobbiamo continuare a lavorare e provare a trovare ogni piccolo dettaglio che fa la differenza, perché adesso siamo tutti molto vicini a parte le Mercedes”. “Domani c’è la gara, è domani che dobbiamo fare i punti. Miracoli saranno difficili, non ce ne saranno, però proveremo a fare il massimo e a lavorare al meglio in vista delle prossime gare”, ha aggiunto il monegasco della Ferrari.

E’ partita male la stagione 2020 di Sebastian Vettel, eliminato nel Q2. Il pilota della Ferrari ha realizzato l’undicesimo tempo, proprio alle spalle di Leclerc. “L’eliminazione in Q2 è stata una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa in più ma evidentemente gli altri sono andati di conserva rispetto a noi nelle prove. Non sono contento della macchina, avevamo più sovrasterzo in ingresso curva rispetto a quanto mi piace. Penso che per il passo gara l’auto si comporti meglio, il Gp è lungo e saremo lì” ha commentato Vettel.