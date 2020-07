F1, Hamilton conquista pole Gp Stiria

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Stiria, seconda prova del mondiale di F1, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Sotto […]

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Stiria, seconda prova del mondiale di F1, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Sotto la pioggia l’inglese della Mercedes conquista l’89esima partenza al palo della carriera girando in 1’19″273 e precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (+1″216), lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz (1′”398) e il finlandese Valtteri Bottas (+1″428), suo compagno di squadra. Quinto tempo per il francese della Renault Esteban Ocon (+1″649) che si lascia alle spalle gli inglesi Lando Norris (McLaren +1″652) e Alexander Albon (Red Bull +1″738). Decimo e undicesimo posto per le Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc, fuori nel Q2.

“Sono molto molto contento, è stata una giornata davvero dura. Il meteo ha reso complicato tutto per tutti, ho preso uno spavento all’ultimo giro, ma adoro queste giornate. Ricordano quando si correva in condizioni 100 volte peggiori nei kart e nelle formule minori”, commenta Hamilton.

“Ieri è stata una giornata complicata, abbiamo avuto un problema e lo abbiamo scoperto nel corso della notte. Sono grato che ci sia stata questa pioggia, domani in gara dovrebbe essere soleggiato. Sono contento sia stata una sessione senza problemi, l’ultimo giro è stato davvero speciale”, conclude il 35enne inglese della Mercedes.