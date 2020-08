Coronavirus, Bergodi positivo: è in ospedale con sintomi lievi

Cristiano Bergodi, ex capitano della Lazio e attuale allenatore dell’Universitatea Craiova, è risultato positivo al coronavirus. Secondo i media locali, il tecnico 55enne è ricoverato […]

Cristiano Bergodi, ex capitano della Lazio e attuale allenatore dell’Universitatea Craiova, è risultato positivo al coronavirus. Secondo i media locali, il tecnico 55enne è ricoverato in ospedale in Romania con alcuni lievi sintomi del Covid-19. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.