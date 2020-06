Coppa Italia, Juve in finale: basta 0-0 con Milan

Juve in finale di Coppa Italia. Il calcio riparte dopo lo stop per l’epidemia di coronavirus e si rimette in moto con lo 0-0 a Torino tra Juventus e Milan nel ritorno della semifinale di Tim Cup. Nell’Allianz Stadium deserto, i bianconeri dominano ma non sfondano. Ronaldo sbaglia un rigore al 16′, centrando il palo dagli 11 metri, e pochi secondi dopo il Milan resta in 10 per l’espulsione di Rebic, protagonista di un’entrata da karateka su Danilo. Il match scorre via senza troppi sussulti: la Juve non trova il gol, il Milan raramente mette la testa fuori dal guscio. Finisce 0-0 e la Vecchia Signora avanza in finale grazie all’1-1 ottenuto nella gara d’andata. La seconda finalista uscirà dal match Napoli-Inter, con i partenopei avanti dopo il successo per 1-0 conquistato in trasferta all’andata.