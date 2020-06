Calcio, AS Roma sospende il ds Petrachi

Rapporti sempre più tesi tra la Roma e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sempre più vicino all’addio. Il ds del club giallorosso, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato sospeso. La decisione presa dal presidente James Pallotta è stata comunicata oggi al ds dal Ceo giallorosso Guida Fienga. Il club non ha voluto operare un licenziamento in tronco per evitare di ufficializzare la rottura totale ma è possibile a questo punto che si finisca in Tribunale, anche perché un anno fa Petrachi firmò un contratto di durata triennale. Dovrebbe prendere il suo posto Morgan De Sanctis, anche se al momento, da quanto si apprende, dalla Roma non si è proceduto ad una formale promozione, e vista la situazione le operazioni di mercato verranno guidate direttamente dal Ceo Guido Fienga coadiuvato da tutto il managment giallorosso, con l’apporto del braccio destro del presidente Pallotta, Franco Baldini. La decisione della sospensione di Petrachi non arriva per motivi di mercato, ma l’intervista del ds a Sky nei giorni scorsi non è andata giù né alla società né alla squadra, nelle ultime ore le rimostranze di Petrachi sarebbero proseguite e al club non è rimasta altra scelta se non sospenderlo.

Nel pomeriggio, la comunicazione ufficiale della società su Twitter: “L’As Roma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club”, aggiunge la Roma su twitter.