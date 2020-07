Bologna-Napoli finisce 1-1

E’ terminata in parità 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Altro pareggio per la squadra di Gattuso, dopo il 2-2 con il Milan, che si porta a 53 punti in campionato agganciato proprio dai rossoneri vittoriosi sul Parma 3-1. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sale invece a 43 punti. Partita dai buoni ritmi, ben controllata al Napoli per trequarti di gara ma nella seconda parte della ripresa il Bologna ha trovato il pari e sfiorato in più di una occasione il successo, con le due squadre costrette dalle circostanze a fare un robusto turn over.

Napoli subito in vantaggio al 7′ grazie a Manolas che ha la meglio su Tomyatsu e di testa sotto misura batte Skorupski. Il Bologna reagisce e al 22′ va a segno con Mbaye su un meraviglioso cross di Dominguez, ma viene segnalato off-side poi confermato dal Var. Il Napoli riparte e al 24′ splendido assist di Politano per Di Lorenzo ma l’occasione viene sprecata. Poco dopo ci prova prima Lozano che riceve spalle alla porta in area, finta e tiro in girata, morbido, facile per Skorupski, e poi Politano dal vertice alto dell’area, senza fortuna. Nel finale di tempo si riaffaccia in area avversaria il Bologna, prima con Barrow che arretra per colpire di testa e fare da ponte per il tiro al volo di Dominguez, fuori, e poi al 41′ Skov Olsen va via a Hysaj ma tira in diagonale un pallone che termina lontanissimo dai pali.

Ad inizio ripresa Bologna più intraprendente: Dominguez serve Skov Olsen, colpo di tacco per Mbaye, e tiro deviato in angolo. Al 64′ scambio stretto Barrow-Dominguez, tiro teso dal limite dell’argentino ma palla fuori di poco. I rossoblu ci riprovano al 66′ con Palacio che scatta e fredda Meret ma il Var annulla anche questo gol per la posizione dell’attaccante in fuorigioco di una inezia.

La rete del pari però arriva all’80’: ripartenza di Soriano, servizio per Barrow, stop e diagonale nell’angolino basso per l’1-1. Il Bologna però non si ferma, il Napoli sembra sulle gambe. All’85’ ancora Soriano serve in verticale Palacio, Maksimovic va a terra, ma il tiro del ‘trezza’ sfiora il palo. Un minuto dopo la conclusione a giro di Barrow sfiora l’incrocio dei pali e al 94′ un gran tiro di Danilo colpisce il palo salvando Meret e il Napoli, che tira un sospiro di sollievo e si porta a casa un punto importante.