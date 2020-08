Atletico Madrid, Correa e Vrsaljko positivi al Covid

Sono Angel Correa e Sime Vrsaljko i due giocatori dell’Atletico Madrid risultati positivi ai controlli anti-Covid effettuati sabato. E’ quanto ha annunciato il club spagnolo […]

Sono Angel Correa e Sime Vrsaljko i due giocatori dell’Atletico Madrid risultati positivi ai controlli anti-Covid effettuati sabato. E’ quanto ha annunciato il club spagnolo che ha rassicurato sul fatto che i due calciatori, ora in isolamento domiciliare, sono asintomatici.

Buone notizie per i ‘colchoneros’ arrivano dai nuovi test effettuati su tutti i componenti della squadra da cui non risultano nuovi casi di positività. L’Atletico Madrid è atteso in Portogallo dove si giocano le Final Eight di Champions League, la squadra allenata da Diego Simeone giovedì sera scenderà in campo a Lisbona contro il Lipsia.