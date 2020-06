Atalanta super, tris in rimonta. Lazio ko e Juve scappa

L’Atalanta rimonta e batte la Lazio 3-2. I biancocelesti, avanti 2-0 dopo 11 minuti, vanno al tappeto e perdono contatto dalla Juve capolista, che ora […]

L’Atalanta rimonta e batte la Lazio 3-2. I biancocelesti, avanti 2-0 dopo 11 minuti, vanno al tappeto e perdono contatto dalla Juve capolista, che ora guida la classifica con 4 punti di vantaggio. La Lazio torna a Roma con i rimpianti alla fine di un match cominciato nel migliore dei modi. Passano 5 minuti e de Roon spedisce il pallone nella propria porta regalando il vantaggio ai capitolini: 0-1. Il bis arriva all’11’, quando Milinovic Savic fa centro con una splendida conclusione da 20 metri: 0-2.

Dopo il doppio schiaffo, l’Atalanta comincia a macinare gioco e a creare occasioni. I nerazzurri rientrano in partita al 38′ con l’incornata di Gosens, che schiaccia in rete coronando una splendida azione corale: 1-2. Il pareggio si concretizza nella ripresa al 66′, quando Malinovskiy fulmina Strakosha con un siluro da 25 metri: 2-2. La Lazio fatica a uscire dalla propria metà campo, i padroni di casa continuano a spingere e confezionano il sorpasso all’80’. Strakosha sbaglia l’uscita sul corner da destra, Palomino non ha difficoltà a insaccare di testa: 3-2 e rimonta completata. Il successo consente all’Atalanta di consolidare il quarto posto con 54 punti, a 4 lunghezze dalla terza piazza occupata dall’Inter. La Lazio, ferma a 62, scivola a -4 dalla Juve.

Nell’altro match della serata, vittoria della Roma per 2-1 sulla Sampdoria. Liguri avanti all’11’ con Gabbiadini, i giallorossi ribaltano la sfida nel secondo tempo con la doppietta di Dzeko, che fa centro al 64′ e all’85’. Con 48 punti, la Roma continua a inseguire un posto in Champions. La Samp, con 26 punti, rimane impantanata nelle zone basse della classifica.