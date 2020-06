Arthur alla Juve, affare fatto: ecco le cifre

Arthur Melo è ufficialmente un giocatore della Juventus. “Il Barcellona e il club bianconero hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore. Il club italiano pagherà 72 milioni di euro, più 10 milioni di euro di bonus”, spiega il Barca in una nota. Il giocatore rimarrà al Barcellona fino alla fine delle competizioni ufficiali della stagione 2019/20. Arthur è arrivato al Barcellona nell’estate del 2018 dal Gremio di Porto Alegre. Il centrocampista brasiliano ha giocato finora 72 partite in maglia blaugrana: 47 in campionato, 10 in Coppa, 13 in Champions League e 1 in Supercoppa di Spagna.

La Juventus, intanto, cede Simone Muratore all’Atalanta. La Vecchia Signora ha annunciato “di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Muratore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 6,8 milioni, al netto degli oneri accessori”.