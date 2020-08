Moda: bermuda, latex e mule, 10 cult da non perdere con i saldi

E’ vero. I saldi quest’anno sono arrivati con un mese di ritardo (in tutta Italia hanno preso il via il primo agosto) ma nella giungla dei ribassi trovare il ‘pezzo’ di stagione è sempre un’impresa. Mentre Confcommercio vede nero, prevedendo che i saldi estivi saranno “un flop da -30%”, puntare su capi strategici sembra essere il segreto per fare acquisti oculati. Parliamo di pezzi da comprare oggi ma che potremo mettere anche domani, ossia in autunno.

Il blazer con i bottoni gioiello, per esempio, il latex o le frange svolazzanti. Ma anche la giacca di pelle colorata, la borsetta a mano, i bermuda, le maniche a palloncino e un tocco di rosso lacca. Tutte tendenze che rivedremo nei negozi a settembre, ma già finiti tra i main trend della stagione estiva. Chi è a caccia dell’affare può puntare quindi a pezzi evergreen, da sfruttare tutto l’anno.

MANICHE A PALLONCINO – Maniche a palloncino, bentornate. Extralarge, rispolverate direttamente dagli ’80 o in versione satin, come quella verde lime di Carolina Herrera, dopo aver guadagnato consensi in passerella, in autunno si indosseranno anche su cappotti e giacche (vedi JW Anderson). E durante i saldi sono un’occasione coi fiocchi per fare qualche prova. Imbottite e larghe, a sbuffo o increspate, strizzano l’occhio al power dressing, l’abito di potere molto in voga tra le old ladies della politica internazionale.

ROSSO (NON SOLO DI SERA) – E’ tra i colori vincenti dell’estate e, va ammesso, è probabile che nell’armadio durerà anche oltre settembre. Molto chic e decisamente seducente, il rosso continua a piacere perché fa subito femme fatale. Un’occasione ghiotta per appenderlo nell’armadio in vista del prossimo come-back e indossarlo giorno e notte.

BERMUDA – Quelli di Max Mara, nei toni pastello o a stampa check, hanno fatto faville in passerella. Per non parlare dei modelli monocolor o oversize di Fendi, Etro e Alberta Ferretti. I bermuda ipotecano anche la stagione invernale e non più solo un vezzo stagionale ma un trend vero e proprio, che ciclicamente torna a riaffacciarsi. Acquistarne un paio scontato potrebbe tornare utile anche in autunno, magari con calze colorate e un maglione oversize.

COL BLAZER E’ MEGLIO – Coi bottoni dorati, in stile marinière, bianco e dai volumi over, con le spalline bold. Chi ha detto che il blazer è un appannaggio dell’estate? Comprarne uno scontato, magari in tinta unita, può rivelarsi un’ottima occasione per portare uno spicchio di sole anche nelle lunghe e piovose giornate invernali. Vedere alla voce Saint Laurent.

MULE, CHE PASSIONE – Bold, matelassé, con il tacco squadrato, a rocchetto, poco importa per chi non sa resistere al richiamo della scarpa di stagione. Dopo aver conquistato l’estate, c’è da scommettere che i sabot o ‘mule’ -come le chiamano gli addetti ai lavori- torneranno a dominare anche l’autunno. Di certo non sono un fuoco di paglia. Il modello più cool? Quello di Bottega Veneta, declinato in diverse tinte, dal verde smeraldo al celeste al più classico e rassicurante nero.

LA BORSETTA A MANO – Micro, come quella portamonete di Burberry. O da legare al polso, come insegnano Dolce&Gabbana e Jil Sander. Se è vero che negli anni la borsetta a mano ha conquistato il cuore (e il portafogli) di milioni di trendsetter, c’è da scommettere che la stagione che verrà non sarà da meno. In versione handband, anche nel prossimo autunno la borsa abbandonerà la versione shopper o hobo per tornare al braccio o in mano di signore e signorine, come visto da Gucci o da Tod’s. Chi vuole giocare d’anticipo è avvertita.

FRANGE VOLANTI – Lunghe, lunghissime: le frange svolazzano, si arrampicano e seducono, sublimando qualsiasi look. Se per l’estate hanno fatto timidamente capolino il prossimo autunno non se ne farà a meno, e le vedremo spuntare su abiti, cappotti e accessori. Se potete, per i saldi, puntate dritto alle tinte total black o beige. In inverno saranno su tutte le vetrine.

HARNESS – Dimenticate le semplici cinte e cinturine da allacciare in vita. Per quelle di stagione la regola aurea le vuole allacciate sul petto o dietro la schiena. Prese in prestito direttamente dall’immaginario fetish, in gomma, pelle (vedi Gucci) tessuto o catena, quest’anno le body harness (letteralmente ‘imbracature’) si sono trasformate nell’accessorio più chic di stagione. Sottili, minimal, o più audaci con chiodi, borchie, e multifibbia, sono un ottimo investimento anche per la stagione più fredda.

LATEX MON AMOUR – Il latex è la nuova ossessione. In estate si fa fatica a infilarcisi dentro, è vero, ma per il prossimo autunno sarà uno dei tessuti più gettonati. Per ora, col caldo che infuria, si può optare per accessori ‘contaminati’ come guanti e shorts. Ma preparatevi perché latex e vinile torneranno a fare il buono e il cattivo tempo anche tra le tendenze del prossimo anno. Saint Laurent gli ha dedicato un capitolo a sé spalmandolo su giacche, abiti, camicie e pantaloni ultra glossy.

LA CRAVATTA – Della serie, ‘chi non muore si rivede’. Acquistata con i saldi, la cravatta sarà un ottimo investimento per il guardaroba della prossima stagione. Lo sa bene Ian Griffiths che per Max Mara ha riportato in auge l’accessorio più maschile che c’è sopra giacca e bermuda. E come lui anche Miuccia Prada che per l’autunno ha optato per la cravatta sotto il gilet optical. Il successo? Assicurato. Provare per credere.