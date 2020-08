“Twilight”, dopo 10 anni ecco il nuovo romanzo che ‘capovolge’ la saga

I fan di ‘Twilight’ aspettano da dieci anni questo momento. Domani esce in Usa (e il 24 settembre in Italia con Fazi Editore) ‘Midnight Sun, lo spin-off della saga di Twilight, a cui la scrittrice Stephenie Meyer lavora da moltissimi anni e che racconta l’iconica storia d’amore tra Bella e Edward con una prospettiva ribaltata, questa volta dal punto di vista del vampiro.

Si tratta di un vero evento editoriale mondiale, con una lunga storia alle spalle: nel 2008 la pubblicazione era stata posticipata “a data da destinarsi” dopo che una prima bozza del romanzo era circolata illegalmente. Alla notizia dell’uscita, diffusa lo scorso 4 maggio, il sito dell’autrice statunitense è andato in tilt per la quantità di accessi, e nel giro di pochi minuti sono state pubblicate centinaia di migliaia di Tweet sulla notizia.

Nelle parole della scrittrice la felicità di aver regalato ai suoi fan un nuovo capitolo della saga: “Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun”. Ma Meyer ha confessato anche una certa ansia da prestazione, per la difficoltà di essere all’altezza di così alte aspettative: “È davvero lusinghiero ma anche snervante”, ha detto la scrittrice in un’intervista il mese scorso. “Sono abbastanza sicura che le persone non otterranno esattamente ciò che pensano di ottenere. Per tutto il tempo che è passato, hanno costruito nelle loro menti ciò che pensavano che sarebbe successo. E nessuno può essere all’altezza di questo tipo di aspettative”.

Quanto all’incidente del 2008, la scrittrice ha detto al New York Times: “Non so esattamente cosa sia successo, che è uno dei motivi per cui la cosa mi ha scosso. Non credo che ci fossero cattive intenzioni. Penso che le persone abbiano fatto delle copie invece di restituire le bozze quando gli è stato chiesto di leggerlo. Ma questa ipotesi non era così spaventosa. Fu quando pensai che forse qualcuno stava leggendo cose sul mio computer che mi ero spaventata”. Poi ha aggiunto: “È stato difficile, perché nessuno vuole vedere circolare una bozza approssimativa a disposizione della critica. Sai che puoi renderlo migliore”.

Meyer ha parlato di ‘Midnight Sun’ come di “un libro enorme e doloroso da scrivere”. “La cose che mi sono sono piaciute di più – ha confessato la scrittrice – è che non mi piaceva essere l’essere umano in questa storia. Mi è piaciuta l’esperienza di ‘rinunciare’ all’umanità per diventare qualcos’altro”. E ancora: “Penso che la parte che la gente non si aspetta sia: Edward è un personaggio molto ansioso. Scriverlo mi ha reso più ansiosa, e questa è una delle ragioni che ha reso difficile scrivere questa storia. La sua ansia unita alla mia era potente”. E questo è anche il motivo per cui Meyer non pensa di proseguire con altri capitoli la saga ‘capovolta’ dal punto di visto di Edward: “No. Niente affatto. Non vorrei farlo. Penso che questo libro dia abbastanza un’idea di cosa significhi essere Edward per poter andare a guardare gli altri libri e sapere cosa sta succedendo nella sua testa”. Spoiler? “È impossibile fare spoiler su una storia d’amore già nota a tutti: Edward si innamora di Bella”.

La saga di Twilight è tra i maggiori successi planetari degli ultimi decenni: 160 milioni di copie vendute nel mondo di cui più di 5 in Italia, cinque film basati sui romanzi e milioni di fan devoti in tutto il mondo.

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati (nel 2006) in ‘Twilight’, ha avuto inizio la storia d’amore destinata a diventare di culto. Ma finora i fan hanno sentito solo il punto di vista di Bella. Con ‘Midnight Sun’, i lettori conosceranno la versione di Edward. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste tutta nuova: l’incontro con Bella è per lui la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre il lettore apprende nuovi affascinanti dettagli sul suo passato, capisce perché questa sia la sfida più difficile della sua vita. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo? Con ‘Midnight Sun’ Stephenie Meyer fa tornare in quel mondo che catturò milioni di lettori e regala un nuovo meraviglioso romanzo sui piaceri e sulle devastanti conseguenze dell’amore immortale.

Stephenie Meyer è nata nel 1973, vive in Arizona con il marito e i tre figli. La serie bestseller che l’ha portata al successo è iniziata con ‘Twilight’ (Fazi Editore, 2006) e proseguita poi con ‘New Moon’ (Fazi Editore, 2007), ‘Eclipse’ (Fazi Editore, 2007), ‘Breaking Dawn’ (Fazi Editore, 2008) e ‘La breve seconda vita di Bree Tanner’ (Fazi Editore, 2010). Nel 2016, per il decimo anniversario della prima pubblicazione della saga, è uscita un’edizione speciale contenente ‘Life and Death’, spettacolare riscrittura di ‘Twilight’.