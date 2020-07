Naya Rivera, trovato un corpo nel lago della scomparsa

I sommozzatori impegnati nella ricerca dell’attrice Naya Rivera hanno trovato un corpo sul fondo del lago Piru, in California. Lo riferisce la Bbc. La 33enne […]

I sommozzatori impegnati nella ricerca dell’attrice Naya Rivera hanno trovato un corpo sul fondo del lago Piru, in California. Lo riferisce la Bbc. La 33enne star della serie tv ‘Glee’ è dispersa da mercoledì scorso, dopo essere uscita in barca sul lago assieme al figlio piccolo. La polizia non ha fornito altri dettagli oltre alla notizia del ritrovamento di un corpo. In giornata vi sarà una conferenza stampa.

Attrice e modella, Rivera era conosciuta soprattutto per il ruolo della cheerleader Santana Lopez nella serie Glee. Il figlioletto di quattro anni è stato ritrovato solo e addormentato nella barca sulla quale era partito in escursione con la mamma sul lago. Ai soccorritori il piccolo aveva detto che Rivera si era tuffata in acqua ma non era più ritornata.