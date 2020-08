Tom Hanks potrebbe essere Geppetto nel ‘Pinocchio’ di Zemeckis

Tom Hanks potrebbe tornare a collaborare con Robert Zemeckis, interpretando Geppetto nel ‘Pinocchio’ in live-action che il regista dirigerà per Disney. L’attore sarebbe in trattativa per il ruolo che lo riporterebbe sul set con il regista con cui ha condiviso moltissimi film di successo da ‘Forrest Gump’ a ‘Castaway’ fino a ‘The Polar Express’.

La trasposizione di Zemeckis de ‘Le Avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi, arriverà nei cinema dopo il ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone (dove Geppetto è stato interpretato da Roberto Benigni) e dopo la versione animata ‘dark’ in stop-motion a cui sta lavorando Guillermo Del Toro.

Hanks è infatti attualmente impegnato nella produzione del film biografico della Warner Bros su Elvis Presley, che dovrebbe riprendere le riprese in Australia in autunno dopo lo stop per il coronavirus. Zemeckis nel frattempo è in attesa di vedere fissata una nuova data d’uscita per il suo ‘The Witches’, commedia fantasy che Zemeckis ha scritto proprio con Guillermo del Toro e Kenya Barris, basata sul romanzo omonimo di Roald Dahl, già adattato per il cinema nell’onomino film di Nicolas Roeg del 1990. L’uscita del film è stata infatti rinviata al 2021, senza che ci sia ancora una data precisa.