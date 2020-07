Stefano De Martino condurrà il 63mo Festival di Castrocaro

Sarà Stefano De Martino a condurre, per la seconda volta, la serata finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Il conduttore e ballerino, che l’anno scorso aveva guidato la kermesse insieme a Belen, quest’anno sarà il ‘capitano unico’ della gara canora, che si terrà al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Ad aver superato le selezioni (che si sono svolte solo online a causa dell’emergenza Coronavirus) sono stati 8 ragazzi che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana, che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

Chi proverà a seguire le orme di questi artisti amati anche all’estero? Sul palco si alterneranno Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; i Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

Gli otto finalisti hanno superato le semifinali che si sono tenute domenica 5 luglio a Palazzo Pretorio, dopo le audizioni in programma nei due giorni precedenti che hanno visto la partecipazione di 42 promesse della musica. Tutte le iscrizioni dei partecipanti alle selezioni sono state gratuite, e tantissime sono state le richieste arrivate tramite i siti www.festivaldicastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv.

Nel corso della finalissima del 27 agosto, il percorso degli 8 finalisti in gara sarà determinato da una giuria composta da 4 artisti della musica italiana. La 63esima edizione del Festival di Castrocaro è presentata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.