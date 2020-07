Lina Wertmüller ricorda Morricone: ”Addio grande amico e ciociaro, hai lasciato vuoto immenso”

Ennio Morricone ”era un grande amico, era un ragazzo ciociaro, molto dotato. Sapere della sua morte per me è stato un grande dolore. Ha lasciato un immenso vuoto nel mondo della musica”. Così all’Adnkronos Lina Wertmüller ricorda con affetto e commozione il maestro Ennio Morricone, scomparso oggi a 91 anni. Morricone oltre ad essere stato un grande amico della Wertmüller compose per lei le musiche del suo primo film ‘I basilischi’, uscito nel 1963.