L’America italiana di Guadagnino a ottobre su Sky

Debutterà il 9 ottobre su Sky e in streaming su Now Tv la serie del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino ‘We are who we […]

Debutterà il 9 ottobre su Sky e in streaming su Now Tv la serie del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino ‘We are who we are’, della quale è stato rilasciato il primo teaser trailer ufficiale. Firmata Sky – Hbo, composta da otto episodi, la serie propone una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020. Luca Guadagnino è un regista, sceneggiatore e produttore noto per lo stile visivamente d’effetto e i ritratti psicologici di forte impatto. Tra i suoi titoli ‘Io sono l’amore’ e ‘A Bigger Splash’, entrambi candidati all’Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta, il successo al box office ‘Chiamami col tuo nome e, più di recente, ‘Suspiria’, ambedue candidati all’Oscar e ai Bafta.

In ‘We are who we are’ Jack Dylan Grazer (nipote del produttore cinematografico e televisivo Brian Thomas Grazer) interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell’esercito statunitense. Jordan Kristine Seamón interpreta Caitlin, un’adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny (Spence Moore II), Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard (Kid Cudi) che non con la madre Jenny (Faith Alabi), con la quale la comunicazione è più difficile. Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney (Francesca Scorsese, figlia di Martin Scorsese, Helen Morris), una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig (Corey Knight), un allegro e bonario soldato di circa vent’anni, Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.