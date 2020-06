Incendio in casa Fiorello, operaio al pronto soccorso

Paura ieri pomeriggio a casa Fiorello a causa di un principio di incendio divampato nella sua casa romana in zona Camilluccia. A quanto apprende l’Adnkronos l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito e ha interessato la zona di un soppalco dove ha preso fuoco una tenda. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme. Lo showman e la sua famiglia che si trovavano nell’abitazione stanno bene. Un operaio che stava svolgendo dei lavori in casa invece è stato portato al pronto soccorso per le esalazioni di fumo che gli ha provocato un malore.