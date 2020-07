E’ morta Olivia de Havilland, star di Via col Vento

E’ morta Olivia de Havilland, star di Via col vento. L’attrice, vincitrice in carriera di 2 premi Oscar, si è spenta all’età di 104 anni. […]

E’ morta Olivia de Havilland, star di Via col vento. L’attrice, vincitrice in carriera di 2 premi Oscar, si è spenta all’età di 104 anni.

Secondo quanto è stato reso noto, l’attrice si è spenta nella sua abitazione a Parigi, dove si era trasferita all’inizio degli anni cinquanta dopo aver abbandonato Hollywood. Secondo quanto reso noto dalla sua publicist Lisa Goldberg, l’attrice, una delle grandi star dell’età d’oro di Hollywood, si è spenta serenamente per cause naturali.

Nata in Giappone nel 1916, de Havilland aveva ricevuto premi e riconoscimenti negli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Oltre ai due Oscar, nel 1946 per il film “A ciascuno il suo destino” e nel 1949 per “L’ereditiera”- nel 1986 vince il Golden Globe per il suo ruolo nel film “Anastasia, l’ultima dei Romanov”. I funerali saranno in forma privata.