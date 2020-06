Cremonini abbraccia ‘Emilia’ e ferma le polemiche /Video

Risate, un balletto, baci e abbracci. Si chiude così, con un video pubblicato sull’account Instagram dell’artista, la polemica sulle parole di Cesare Cremonini, che ieri era divampata sui social per una battuta sulla colf.

E protagonista della clip è proprio lei, ‘Emilia’, che fa il suo ingresso in casa del cantante: “Che cattiveria, ma io sono stata fiera e ho detto ‘guarda te’!”, spiega la domestica che poi danza insieme a Cremonini, che in dialetto bolognese le canta “ti voglio bene”. Ed ‘Emilia’ ricambia commossa: “Io ti voglio un bene dell’anima, ti volevo mandare un messaggio per ringraziarti. Perché io – racconta – il 15 giugno, quando era il mio compleanno, sono venuta qua che non potevo parlare, e tu mi hai preso in braccio e mi hai detto ‘dimmi cos’è successo, e non ti preoccupare che ti do una mano’…”. Poi il bacio indirizzato ai follower e la battuta fra le risate di Cremonini: “Non vi preoccupate, noi ci amiamo. Come mi chiamo? Emilia! Emilia Rumena, non Emilia Romagna!”.