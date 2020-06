E’ morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafon

E’ morto a 55 anni Carlos Ruiz Zafon. Lo scrittore catalano si è spento dopo una lunga malattia. La notizia è stata data dal suo […]

E’ morto a 55 anni Carlos Ruiz Zafon. Lo scrittore catalano si è spento dopo una lunga malattia. La notizia è stata data dal suo editore spagnolo, Planeta. “Oggi è scomparso Carlos Ruiz Zafon, uno dei migliori romanzieri contemporanei. Ti ricorderemo per sempre”, si legge sul profilo twitter della casa editrice. Zafon è autore del best seller ‘L’ombra del vento’, pubblicato nel 2001 e divenuto subito un caso letterario internazionale con un milione e mezzo di copie vendute solo in Italia.